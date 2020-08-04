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Українцям хочуть підвищити
зарплати: в "Слузі народу"...

Українцям хочуть підвищити зарплати: в "Слузі народу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:09

Українцям хочуть підвищити зарплати: в "Слузі народу"...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче підвищити мінімальну заробітну плату до п'яти тисяч гривень.

Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити зарплати: в \"Слузі народу\" оцінили ідею Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:09

А эти идиоты от слуг посчитали, насколько вырастут цены и инфляция? Хотя недавно один из этих де*** в правительстве говорил, что необходимо увеличить инфляцию.
podolvv
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