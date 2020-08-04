Уряд хоче підвищити мінімальну заробітну плату до п'яти тисяч гривень.
Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити зарплати: в \"Слузі народу\" оцінили ідею Зеленського.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:09
Українцям хочуть підвищити зарплати: в "Слузі народу"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть підвищити зарплати: в \"Слузі народу\" оцінили ідею Зеленського.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:09
А эти идиоты от слуг посчитали, насколько вырастут цены и инфляция? Хотя недавно один из этих де*** в правительстве говорил, что необходимо увеличить инфляцию.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:32
Re: Українцям хочуть підвищити зарплати: в
Увеличивать фискальную нагрузку это отличное решение во время кризиса. Еще и права налоговой милиции расширили.
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