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В Україна 3000 недобудов:
Шмигаль розповів про процес...

В Україна 3000 недобудов: Шмигаль розповів про процес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:48

В Україна 3000 недобудов: Шмигаль розповів про процес...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є близько 3 тисяч об'єктів, які потребуватимуть ухвалення окремих рішень щодо їхнього введення в експлуатацію.

Дивися повний текст В Україна 3000 недобудов: Шмигаль розповів про процес реформування ДАБІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:48

Это провал команды Зе или спланированная программа...
Уже более полугода нет возможности получить строительную лицензию, а так же нет законного механизма регламентирующего переходной период. Как следствие, нет возможности участвовать любому желающему в государственных тендерах без наличия строительной лицензии. Если так задуматься, то можно подавать заявки на тендера без лицензий, и в последствии отменять любые результаты тендеров на основе отсутствия равенства права и невозможности получения лицензии, если таковая требуется по условиям тендера от участника ;)
KTB
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:03

Абсолютная ложь ! Премьер Министр - глупый, не понимает суть проблемы, и как же он тогда может её решить!?
Коррупция - начинается с прокуратуры, полиции, ДФС, которые фабрикуют вагонами - уголовные дела на строителей чтобы сорвать бабки !!!
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