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Уподобання українців щодо
зберігання грошей (інфографіка)

Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:02

Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens і Noblet Media.

Дивися повний текст Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:02

что это за бред вверху?
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:41

33% в банковской ячейке в гривне??? :shock:
Платить за ячейку? Терять на инфляции? Не получать процентного дохода? И держать сбережения в бумаге? :shock:
DONALD
 
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