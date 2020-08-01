Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens і Noblet Media.
Дивися повний текст Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка).
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:02
Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка).
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:41
33% в банковской ячейке в гривне???
Платить за ячейку? Терять на инфляции? Не получать процентного дохода? И держать сбережения в бумаге?
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:11
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:53
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