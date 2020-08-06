Про це пише autoconsulting.
Дивися повний текст Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp перенесуть - ЗМІ.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03
Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp перенесуть - ЗМІ.
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03
Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:25
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:39
Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию
Вы это все видите в украинских реалиях?
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