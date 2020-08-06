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Україна втратить ще одного
виробника: виробництво Sherp...

Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03

Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише autoconsulting.

Дивися повний текст Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp перенесуть - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03

Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:25

  p_a_l написав:Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине

Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых квалифицированных инженерных кадров в Украине"
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:39

  BIGor написав:Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых квалифицированных инженерных кадров в Украине"


Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию

Вы это все видите в украинских реалиях?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:17

Я думаю вопрос действительно в цене кадров. Специалисты с хорошей квалификацией у нас дороже чем на раисе. И в статье не озвучили куда переносят - в Молдову? Вряд ли в Беларусь.
joculator
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:19

  BIGor написав:
  p_a_l написав:Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине

Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых квалифицированных инженерных кадров в Украине"

Низкооплачиваемых инженеров у нас пруд пруди: часть на кассах Сильпо и АТБ сидит, часть на Барабане торгует.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:05

  PasserBy написав:
  BIGor написав:Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых квалифицированных инженерных кадров в Украине"


Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию

Вы это все видите в украинских реалиях?

Выставив вакансию на 1000-3000 дол. США в мес. и немного похантив на линкедине, бизнесмен без проблем нашел бы массу инженеров, даже с Польши бы приехали, и украинцы и поляки. Все дело в оплате труда. К сожалению, наши бизнесмены сначала выложат вакансию на 500 уе, а потом плачутся, чего к ним никто образованный не идет. В мире уже давно идет борьба за человеческие ресурсы (образованные кадры). И Украина с менталитетом бизнесменов из 90-х постоянно эту борьбу проигрывает.
BIGor
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