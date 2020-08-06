Про це пише autoconsulting.
Дивися повний текст Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp перенесуть - ЗМІ.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03
Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp перенесуть - ЗМІ.
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:03
Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:25
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:39
Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию
Вы это все видите в украинских реалиях?
Додано: Суб 08 сер, 2020 10:17
Я думаю вопрос действительно в цене кадров. Специалисты с хорошей квалификацией у нас дороже чем на раисе. И в статье не озвучили куда переносят - в Молдову? Вряд ли в Беларусь.
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:19
Низкооплачиваемых инженеров у нас пруд пруди: часть на кассах Сильпо и АТБ сидит, часть на Барабане торгует.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:05
Выставив вакансию на 1000-3000 дол. США в мес. и немного похантив на линкедине, бизнесмен без проблем нашел бы массу инженеров, даже с Польши бы приехали, и украинцы и поляки. Все дело в оплате труда. К сожалению, наши бизнесмены сначала выложат вакансию на 500 уе, а потом плачутся, чего к ним никто образованный не идет. В мире уже давно идет борьба за человеческие ресурсы (образованные кадры). И Украина с менталитетом бизнесменов из 90-х постоянно эту борьбу проигрывает.
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:22
Не прошло и 20 лет))) Оказывается спрос рождает предложение! Эвон оно как? А когда теряли рынки по всему миру сначала СЭВ, потом СНГ, и наконец свой собственный, чем думали? Что их квоты ЕС заменят? Д.Б.
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:27
На 1000 дол. даже выкладывальщики огурцов из Бедронки не поедут. Какие инженеры?
Размещение производства в Укране имеет только одно преимущество: дешевая рабочая сила. Как только украинцы начинают хотеть зарплаты на уровне Польши, то проще производство переместить в саму Польшу.
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