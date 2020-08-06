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Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:11
BIGor написав:
Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых
квалифицированных инженерных кадров в Украине"
Лукавит, все дело в высоких налогах и баснословно завышенных тарифах на энергоресурсы, газ, коммуналку. Были бы налоги и тарифы низкие, всех бы все устраивало, квалифицированных кадров при необходимости сами обучили-бы.
А вот высокие налоги и тарифы на энергоресурсы и коммуналку отпугивают. Слишком дорого и рискованно держать производства при таких условиях, намного выгодней перенести в другие страны - туда где дешевле.
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Амвросий
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:20
PasserBy написав:
Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию
Не совсем так. Чтобы на рынке присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно наличие производств где они нужны. При текущем уровне налоговой нагрузки и олигархической монополии на энергоресурсы, которая завышает цены на электроэнергию и газ... Вобщем при сложившихся условиях производства выгоднее сворачивать, закрывать и переносить за границу.
А когда производства закрываются, высококвалифицированные инженерные кадры становятся не нужны. Вначале растет их избыток, что в свою очередь делает их низкооплачиваемыми и делает не нужным образование. И так далее. Система рассыпается и коллапсирует. И только олигархи получают сверхдоходы, ускоряя сворачивание экономики, и переводят полученные сверхдоходы за границу, вкладывая в экономику других стран.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 09 сер, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:22
Амвросий написав: BIGor написав:
Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых
квалифицированных инженерных кадров в Украине"
Лукавит, все дело в высоких налогах и баснословно завышенных тарифах на энергоресурсы, газ, коммуналку. Были бы налоги и тарифы низкие, всех бы все устраивало, квалифицированных кадров при необходимости сами обучили-бы.
А вот высокие налоги и тарифы на энергоресурсы и коммуналку отпугивают. Слишком дорого и рискованно держать производства при таких условиях, намного выгодней перенести в другие страны - туда где дешевле.
выглядит как очень толстый троллинг...
в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы. дешевле может быть разве что в рФ. налоги - не низкие, но по сравнению со странами Европы - разумные, подоходный налог достаточно низкий.
если он говорит про перенос в Китай - может быть, но это чуть из другой оперы - все переносят в Китай, только долги ли это будет продолжаться;)
отпугивает отсутствие гарантий соблюдения правил игры - некоторые особо продвинутые товарищи через суд в нашей стране могут доказать, что угодно(((
отсутствие норм некоррумпированной судебной системы - вот наш бич, один из многих
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Shaman
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