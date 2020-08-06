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Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:11
BIGor написав:
Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых
квалифицированных инженерных кадров в Украине"
Лукавит, все дело в высоких налогах и баснословно завышенных тарифах на энергоресурсы, газ, коммуналку. Были бы налоги и тарифы низкие, всех бы все устраивало, квалифицированных кадров при необходимости сами обучили-бы.
А вот высокие налоги и тарифы на энергоресурсы и коммуналку отпугивают. Слишком дорого и рискованно держать производства при таких условиях, намного выгодней перенести в другие страны - туда где дешевле.
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Амвросий
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:20
PasserBy написав:
Если я правильно понимаю ситуацию, то, чтобы на рынке труда присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно
- качественное образование
- возможность повышать свою профессиональную квалификацию в течение, как минимум, нескольких лет
- наличие интересной и оплачиваемой работы, а также условий жизни, которые мотивировали бы людей работать в украинских компавниях, а не уезжать в Европу, Канаду или Австралию
Не совсем так. Чтобы на рынке присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно наличие производств где они нужны. При текущем уровне налоговой нагрузки и олигархической монополии на энергоресурсы, которая завышает цены на электроэнергию и газ... Вобщем при сложившихся условиях производства выгоднее сворачивать, закрывать и переносить за границу.
А когда производства закрываются, высококвалифицированные инженерные кадры становятся не нужны. Вначале растет их избыток, что в свою очередь делает их низкооплачиваемыми и делает не нужным образование. И так далее. Система рассыпается и коллапсирует. И только олигархи получают сверхдоходы, ускоряя сворачивание экономики, и переводят полученные сверхдоходы за границу, вкладывая в экономику других стран.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 09 сер, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:22
Амвросий написав: BIGor написав:
Лукавит этот "бизнесмен". Скорее всего "отсутствие низкооплачиваемых
квалифицированных инженерных кадров в Украине"
Лукавит, все дело в высоких налогах и баснословно завышенных тарифах на энергоресурсы, газ, коммуналку. Были бы налоги и тарифы низкие, всех бы все устраивало, квалифицированных кадров при необходимости сами обучили-бы.
А вот высокие налоги и тарифы на энергоресурсы и коммуналку отпугивают. Слишком дорого и рискованно держать производства при таких условиях, намного выгодней перенести в другие страны - туда где дешевле.
выглядит как очень толстый троллинг...
в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы. дешевле может быть разве что в рФ. налоги - не низкие, но по сравнению со странами Европы - разумные, подоходный налог достаточно низкий.
если он говорит про перенос в Китай - может быть, но это чуть из другой оперы - все переносят в Китай, только долги ли это будет продолжаться;)
отпугивает отсутствие гарантий соблюдения правил игры - некоторые особо продвинутые товарищи через суд в нашей стране могут доказать, что угодно(((
отсутствие норм некоррумпированной судебной системы - вот наш бич, один из многих
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Shaman
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:39
Shaman написав:
выглядит как очень толстый троллинг...
в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы
как очень толстый троллинг выглядят попытки заявить что у нас очень низкие тарифы. При том что у половины не хватает денег чтобы за них платить. Однако вместо снижения черезмерно завышенных цен (как должно происходить при нормальном рынке), вмешивается государство и субсидирует из госбюджета на оплату этих космических тарифов. А в госбюджет эти деньги поступают из повышенных налогов, которые ещё быстрее убивают экономику.
Но толстые тролли нам рассказывают, что цена на газ в Украине дожна определяться не спросом и предложением на местном рынке, а должна принудительно устанавливаться олигархами-монополистами. Причем устанавливаться не на основе местных цен, а на основе цен где-то в другой стране, где совсем другой рынок и другие условия.
И та-же самая ситуация с электроэнергией, когда дешевую генерацию АЭС закрывают, чтобы оплачивать угольную и зеленую генерацию по самым высоким тарифам в мире. Опять-же оплачивая это все из госбюджета за счет высоких налогов. Ссылаясь на то что тарифы на электроэнергию для населения ниже чем в других странах, где совсем другой рынок, совсем другие доходы и другие условия.
Вот где толстый троллинг. И в том что цены устанавливают монополисты в принудительном порядке, называя это "рыночной ценой" - это тоже толстый троллинг. Потому что рыночная цена определяется рынком, т.е. спросом и предложением, а не устанавливается в принудительном порядке монополистом. Причем рыночная цена определяется не спросом где-то в другой галактике или в столетие назад, а спросом именно на том рынке где она определяется. Не год и не столетие назад, а здесь и сейчас.
При нормальном рынке, рыночная цена в Украине должна определяется спросом именно на рынке в Украине, а не где-то на необитаемом острове. Но толстые тролли нам рассказывают, что раз где-то на необитаемом острове ктото установил высокую цену, значит и в Украине должа быть высокая цена, несмотря на то, что спрос по такой цене отсутствует, т.к. доходы на рынке не соответствуют высоким ценам принудительно устанавленным монополистами получающими сверхдоходы из высоких налогов прокачаных через субсидии.
И тут не важно как это объясняют толстые проплаченные тролли, а важно то, что производители все это прекрасно видят и чувствуют на своём кошельке, потому и разбегаются в другие страны.
PS: вы когда на рынок за помидорами заходите, как посмотрите на продавца, который предлагает вам купить помидоры по 500 грн за кг, обосновывая это тем что на острове Тумба-Юмба помидоры продают по 700 грн за кг? А если этот продавец подкупит администратора рынка, чтобы он не пускал других продавцов помидоров и станет монополистом на рынке, вы станете у него по 500 грн за кг покупать? Это будет рыночная цена? Подумайте над этим
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Амвросий
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Додано: Нед 09 сер, 2020 11:11
прочитав із великим інтересом вашу дискію, джентельмени,
власне ось він - винуватесь балєта
всюдихід Шерп
це проосто фантастика
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greenozon
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