Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...

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Додано: Нед 09 сер, 2020 09:13
Все что-то пропустили ключевую фразу Школьника: "... и сосредоточить производство в одном месте". То есть - из РФ уходят тоже, в третью "нейтральную" страну - где: 1-е, есть разумная и понятная бизнесу налоговая политика (без "заносов" в кабинеты!). И 2-е - объединение заводов очень удешевляет управление
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:11
Лукавит, все дело в высоких налогах и баснословно завышенных тарифах на энергоресурсы, газ, коммуналку. Были бы налоги и тарифы низкие, всех бы все устраивало, квалифицированных кадров при необходимости сами обучили-бы.
А вот высокие налоги и тарифы на энергоресурсы и коммуналку отпугивают. Слишком дорого и рискованно держать производства при таких условиях, намного выгодней перенести в другие страны - туда где дешевле.
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:20
Не совсем так. Чтобы на рынке присутствовали квалифицированные инженерные кадры, нужно наличие производств где они нужны. При текущем уровне налоговой нагрузки и олигархической монополии на энергоресурсы, которая завышает цены на электроэнергию и газ... Вобщем при сложившихся условиях производства выгоднее сворачивать, закрывать и переносить за границу.
А когда производства закрываются, высококвалифицированные инженерные кадры становятся не нужны. Вначале растет их избыток, что в свою очередь делает их низкооплачиваемыми и делает не нужным образование. И так далее. Система рассыпается и коллапсирует. И только олигархи получают сверхдоходы, ускоряя сворачивание экономики, и переводят полученные сверхдоходы за границу, вкладывая в экономику других стран.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 09 сер, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:22
выглядит как очень толстый троллинг...
в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы. дешевле может быть разве что в рФ. налоги - не низкие, но по сравнению со странами Европы - разумные, подоходный налог достаточно низкий.
если он говорит про перенос в Китай - может быть, но это чуть из другой оперы - все переносят в Китай, только долги ли это будет продолжаться;)
отпугивает отсутствие гарантий соблюдения правил игры - некоторые особо продвинутые товарищи через суд в нашей стране могут доказать, что угодно(((
отсутствие норм некоррумпированной судебной системы - вот наш бич, один из многих
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:39
как очень толстый троллинг выглядят попытки заявить что у нас очень низкие тарифы. При том что у половины не хватает денег чтобы за них платить. Однако вместо снижения черезмерно завышенных цен (как должно происходить при нормальном рынке), вмешивается государство и субсидирует из госбюджета на оплату этих космических тарифов. А в госбюджет эти деньги поступают из повышенных налогов, которые ещё быстрее убивают экономику.
Но толстые тролли нам рассказывают, что цена на газ в Украине дожна определяться не спросом и предложением на местном рынке, а должна принудительно устанавливаться олигархами-монополистами. Причем устанавливаться не на основе местных цен, а на основе цен где-то в другой стране, где совсем другой рынок и другие условия.
И та-же самая ситуация с электроэнергией, когда дешевую генерацию АЭС закрывают, чтобы оплачивать угольную и зеленую генерацию по самым высоким тарифам в мире. Опять-же оплачивая это все из госбюджета за счет высоких налогов. Ссылаясь на то что тарифы на электроэнергию для населения ниже чем в других странах, где совсем другой рынок, совсем другие доходы и другие условия.
Вот где толстый троллинг. И в том что цены устанавливают монополисты в принудительном порядке, называя это "рыночной ценой" - это тоже толстый троллинг. Потому что рыночная цена определяется рынком, т.е. спросом и предложением, а не устанавливается в принудительном порядке монополистом. Причем рыночная цена определяется не спросом где-то в другой галактике или в столетие назад, а спросом именно на том рынке где она определяется. Не год и не столетие назад, а здесь и сейчас.
При нормальном рынке, рыночная цена в Украине должна определяется спросом именно на рынке в Украине, а не где-то на необитаемом острове. Но толстые тролли нам рассказывают, что раз где-то на необитаемом острове ктото установил высокую цену, значит и в Украине должа быть высокая цена, несмотря на то, что спрос по такой цене отсутствует, т.к. доходы на рынке не соответствуют высоким ценам принудительно устанавленным монополистами получающими сверхдоходы из высоких налогов прокачаных через субсидии.
И тут не важно как это объясняют толстые проплаченные тролли, а важно то, что производители все это прекрасно видят и чувствуют на своём кошельке, потому и разбегаются в другие страны.
PS: вы когда на рынок за помидорами заходите, как посмотрите на продавца, который предлагает вам купить помидоры по 500 грн за кг, обосновывая это тем что на острове Тумба-Юмба помидоры продают по 700 грн за кг? А если этот продавец подкупит администратора рынка, чтобы он не пускал других продавцов помидоров и станет монополистом на рынке, вы станете у него по 500 грн за кг покупать? Это будет рыночная цена? Подумайте над этим
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:11
прочитав із великим інтересом вашу дискію, джентельмени,
власне ось він - винуватесь балєта
всюдихід Шерп
це проосто фантастика
+50грн !
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:06
круто перевернули)))
насчет меня - я не проплаченный и не троль;) просто пытаюсь находить реальные причины в тех или иных событиях, вникая в детали - именно там кроются многие причины.
если Вы не тролите, а искренне верите в то, что пишите - у Вас немного примитивное понимание экономики - я как раз на практике занимался экономикой на разных предприятиях и в разных отраслях
по энергетике уже писал - можете ознакомиться viewtopic.php?p=4960952#p4960952
если вкратце - зеленую генерацию отложим в сторону, поскольку не хватает инфо о какая генерация стратегически более нужна с учетом ВСЕХ факторов. у Вас тоже нет такой информации. отмечу только, что высокая стоимость зеленки - с учетом вложенных денег на строительство, а атомка - только оперзатраты. Сколько бы стоила атомная энергетика с учетом постройки новой АЭС? Отож...
По поводу атомной и угольной - Вы слышали о балансировке энергосистемы? АТомщики - это круто, но они работают на одном уровне мощности, а в целом по Украине перепад за сутки от 11-12 ГВт до 16-17 ГВт. Кто будет закрывать разницу? Даже тепловики не сразу меняют мощность, это занимает сколько-то часов. Можно договориться, что тепловики будут закрывать только перепады, но тогда это будет стоить не 1,5 грн, а 10 или 50 грн. Есть и такие модели рынка, а без балансировки просто останемся все без света
по газу - рынок уже есть, промпотребители покупают газ у частных трейдеров, и поверьте, там конкуренция мама не горюй - Нафтогаз отдыхает. Вы не видите динамику цены на газ за последние пару лет? Ну, а олени покупают газ у Нафтогаза))). Частные лица - пока еще не могут, но надеюсь скоро и здесь появится конкуренция.
а вот где можно повыступать - после отделения транпортировки от продажи аппетиты у сетей только растут((( по электричеству меньше, хотя тариф облэнерго растет, по газу горгазы совсем потеряли берега. вот тут да, надо разбираться - тут одни монополии, многие из них частные;)
ps и да, после того, как подняли цены на газ у нас наконец-то занялись энергоэффективностью - снижение потребления говорит само за себя.
и еще, какая половина населения не может платить за э/энергию - 200 грн в мес большие деньги?
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:29
С технической стороны - солнечная генерация невыгодна, вложения в неё - это удачный способ эффективно угробить экономику.
Да, солнечная энергетика приводит к разбалансировке. Причину вижу в следующем. Промышленность сворачивается и уходит в другие страны, потребление падает. При этом солнечной генерации за последний год стало значительно больше. Это не удивительно, ведь за солнечное электричество государство платит почти в 10 раз больше рыночной цены.
Распределение доли АЭС и солнечной энергетики изменилось. Потребление стало более равномерным (раньше днем было повышенное потребление за счет предприятий). И генерация от АЭС стала более выгодной чем раньше. Но её приглушили в угоду солнечной. Солнечная генерация стала занимать значительный процент. Но только в дневное время. Ночью солнечная генерация не работает, по понятным причинам. А генерация нужна. Ночью из-за этого получается недостача и разбаланс, который приходится восполнять за счет угля. И солнце и уголь обходятся дорого. А могли-бы получать дешево от АЭС и днем и ночью и не иметь проблем с разбалансом из-за капризного солнца.
Раньше прекрасно закрывали, проблемы с перепадом возникли когда прикрутили АЭС в угоду дорогому зеленому тарифу и углю. Солнце очень капризное и не прогнозируемое, оно не может давать постоянную мощность - оно то ярко светит, то заходит за тучи, а то и вовсе пропадает ночью. Поэтому часто стали возникать внезапные и непрогнозируемые проблемы нехватки или избытка в энергосети, что в конечном счете ведет к ускоренному износу и авариям энергосети.
Да, даже тепловики не могут так быстро восполнять мощность, когда солнце внезапно заходит за тучи и мощность солнечной генерации резко падает. А предсказать это практически невозможно. Погода - это капризная стихия, которой не прикажешь и точно не спрогнозируешь.
Монополии сейчас по всем энергетическим сферам, не только по газу. Именно это и стало основной причиной, почему производства сворачиваются и убегают за границу. Если высокие налоги можно было скомпенсировать низкими зарплатами, то монополия на рынке энергоресурсов создает критические риски для производств.
Для производителя проще перевести производство за границу, туда где энергоресурсы не захвачены монополиями и цены на них регулируются рынком, а не диктатом монополиста. Для производителя в условиях современной конкуренции получить внезапные проблемы с остановкой предприятий из-за прекращения снабжения энергоресурсами и шантажа ценами - это фактически смерть предприятия. Никому это не нужно, поэтому предприятия и сбегают. Им риски монополии на рынке энергоресурсов не нужны.
С оплатой основные расходы - это отопление. Стоимость - несколько тысяч грн в месяц. Сравнима с минимальной зарплатой. Отказаться невозможно. И топят не когда холодно, а когда есть повод. Потому что монополисту выгодно сжечь побольше газа, чтобы начислить больше долгов, а не предоставить услугу. Чем больше получается списать затрат на отопление, тем больше долгов можно начислить потребителю, он ведь поставлен в безвыходное положение - отказаться не может (никто не даст, по сути законодательно запрещено) поэтому на него вешают столько долгов, сколько получится.
Но похоже скоро и электроэнергия будет стоить не меньше.
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