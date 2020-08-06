Україна втратить ще одного виробника: виробництво Sherp...

Додано: Нед 09 сер, 2020 10:39

Shaman написав: выглядит как очень толстый троллинг...

в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы выглядит как очень толстый троллинг...в нашей стране очень низкие тарифы на энергоресурсы

как очень толстый троллинг выглядят попытки заявить что у нас очень низкие тарифы. При том что у половины не хватает денег чтобы за них платить. Однако вместо снижения черезмерно завышенных цен (как должно происходить при нормальном рынке), вмешивается государство и субсидирует из госбюджета на оплату этих космических тарифов. А в госбюджет эти деньги поступают из повышенных налогов, которые ещё быстрее убивают экономику.Но толстые тролли нам рассказывают, что цена на газ в Украине дожна определяться не спросом и предложением на местном рынке, а должна принудительно устанавливаться олигархами-монополистами. Причем устанавливаться не на основе местных цен, а на основе цен где-то в другой стране, где совсем другой рынок и другие условия.И та-же самая ситуация с электроэнергией, когда дешевую генерацию АЭС закрывают, чтобы оплачивать угольную и зеленую генерацию по самым высоким тарифам в мире. Опять-же оплачивая это все из госбюджета за счет высоких налогов. Ссылаясь на то что тарифы на электроэнергию для населения ниже чем в других странах, где совсем другой рынок, совсем другие доходы и другие условия.Вот где толстый троллинг. И в том что цены устанавливают монополисты в принудительном порядке, называя это "рыночной ценой" - это тоже толстый троллинг. Потому что рыночная цена определяется рынком, т.е. спросом и предложением, а не устанавливается в принудительном порядке монополистом. Причем рыночная цена определяется не спросом где-то в другой галактике или в столетие назад, а спросом именно на том рынке где она определяется. Не год и не столетие назад, а здесь и сейчас.При нормальном рынке, рыночная цена в Украине должна определяется спросом именно на рынке в Украине, а не где-то на необитаемом острове. Но толстые тролли нам рассказывают, что раз где-то на необитаемом острове ктото установил высокую цену, значит и в Украине должа быть высокая цена, несмотря на то, что спрос по такой цене отсутствует, т.к. доходы на рынке не соответствуют высоким ценам принудительно устанавленным монополистами получающими сверхдоходы из высоких налогов прокачаных через субсидии.И тут не важно как это объясняют толстые проплаченные тролли, а важно то, что производители все это прекрасно видят и чувствуют на своём кошельке, потому и разбегаются в другие страны.PS: вы когда на рынок за помидорами заходите, как посмотрите на продавца, который предлагает вам купить помидоры по 500 грн за кг, обосновывая это тем что на острове Тумба-Юмба помидоры продают по 700 грн за кг? А если этот продавец подкупит администратора рынка, чтобы он не пускал других продавцов помидоров и станет монополистом на рынке, вы станете у него по 500 грн за кг покупать? Это будет рыночная цена? Подумайте над этим