Єгипет посилив контроль для тих, хто в’їжджає на територію країни, на тлі зростання кількості інфікованих у світі. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які ви рушають до туристичних зон.
Дивися повний текст Єгипет змінив правила в’їзду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:58
Єгипет змінив правила в’їзду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єгипет змінив правила в’їзду.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|