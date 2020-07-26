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Єгипет змінив правила в’їзду

Єгипет змінив правила в’їзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:58

Єгипет змінив правила в’їзду

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет посилив контроль для тих, хто в’їжджає на територію країни, на тлі зростання кількості інфікованих у світі. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які ви рушають до туристичних зон.

Дивися повний текст Єгипет змінив правила в’їзду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:58

Бабло опять побеждает зло. В данном случае баксы давят корону.
Ratatui
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