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В Україні почали діяти нові
правила постачання газу: що...

В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11

В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали діяти нові правила постачання газу.

Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:12

а если эти все компании ахметова???
цены будут для людей....
kostyanych1984
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