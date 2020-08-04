В Україні почали діяти нові правила постачання газу.
Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11
В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...
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Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
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