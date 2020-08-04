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В Україні почали діяти нові
правила постачання газу: що...

В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11

В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали діяти нові правила постачання газу.

Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:12

а если эти все компании ахметова???
цены будут для людей....
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:54

А кто насчитывает коэффициенты на газ? Продавец газа или транспортировщик? При смене продавца можно избежать этих коэффициентов?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:48

Re: В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що.

Подібна схема вже давно працює в Європі
.
Посмотрим чем это окажется в реальности, схемой из европы или схематозом в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:14

  vova3215 написав:А кто насчитывает коэффициенты на газ? Продавец газа или транспортировщик? При смене продавца можно избежать этих коэффициентов?


если я правильно понимаю вопрос, то коэф-ты, а соответственно и объем потребленного газа считает транспортировка, т.е. горгазы
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:18

R2

правильный шаг, но только первый)))

горгазы так легко не сдадутся.
во-первых нужна соответствующая структура, чтобы работать с тысячами мелких клиентов.
во-вторых, вроде бы есть требование, чтобы у поставщика был круглосуточный кол-центр. сейчас поставщики газа, пара человек и пара компьютеров - и все.

но процесс идет
Shaman
 
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