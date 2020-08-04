В Україні почали діяти нові правила постачання газу.
Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11
В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що це означає.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:54
А кто насчитывает коэффициенты на газ? Продавец газа или транспортировщик? При смене продавца можно избежать этих коэффициентов?
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:48
Re: В Україні почали діяти нові правила постачання газу: що.
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Посмотрим чем это окажется в реальности, схемой из европы или схематозом в Украине.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 22:14
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:18
R2
правильный шаг, но только первый)))
горгазы так легко не сдадутся.
во-первых нужна соответствующая структура, чтобы работать с тысячами мелких клиентов.
во-вторых, вроде бы есть требование, чтобы у поставщика был круглосуточный кол-центр. сейчас поставщики газа, пара человек и пара компьютеров - и все.
но процесс идет
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