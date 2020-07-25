Турецька ліра демонструє рекордне зниження щодо американського долара.
Дивися повний текст Турецька ліра демонструє рекордне падіння.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:34
Турецька ліра демонструє рекордне падіння
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Дивися повний текст Турецька ліра демонструє рекордне падіння.
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