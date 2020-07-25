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Турецька ліра демонструє
рекордне падіння

Турецька ліра демонструє рекордне падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:34

Турецька ліра демонструє рекордне падіння

Пропонуємо до обговорення:
Турецька ліра демонструє рекордне зниження щодо американського долара.

Дивися повний текст Турецька ліра демонструє рекордне падіння.
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