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"Збільшить тіньову зайнятість":
бізнес виступив проти...

"Збільшить тіньову зайнятість": бізнес виступив проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:23

"Збільшить тіньову зайнятість": бізнес виступив проти...

Пропонуємо до обговорення:
Представники українського бізнесу виступили категорично проти ініціативи підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5000 грн з 1 вересня 2020 року.

Дивися повний текст \"Збільшить тіньову зайнятість\": бізнес виступив проти підняття мінімальної зарплати.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:07

Если темпы роста минимальной зарплаты заметно выше темпов роста экономики, возникают вопросы о причинах такого роста и о том, кому и с какой целью это нужно
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