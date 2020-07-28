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"Збільшить тіньову зайнятість": бізнес виступив проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Представники українського бізнесу виступили категорично проти ініціативи підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5000 грн з 1 вересня 2020 року.
Дивися повний текст \"Збільшить тіньову зайнятість\": бізнес виступив проти підняття мінімальної зарплати
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Додано: Суб 08 сер, 2020 16:07
Если темпы роста минимальной зарплаты заметно выше темпов роста экономики, возникают вопросы о причинах такого роста и о том, кому и с какой целью это нужно
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