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У тісноті, зате дешевше: який податок на нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість – це податок, який в Україні мають оплачувати власники нерухомості щороку. При цьому, неважливо, чи є людина резидентом або нерезидентом країни.
Дивися повний текст У тісноті, зате дешевше: який податок на нерухомість мають сплатити українці
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:41
Доки у алігарфренов не відберуть навороване ні х ні у не спасе ці нові рожи
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fedorinf
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