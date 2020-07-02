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Світові поставки смартфонів
скоротилися на чверть -...

Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:43

Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Counterpoint Research, опублікованому на її веб-сайті.

Дивися повний текст Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть - дослідження.
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