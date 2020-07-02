Про це йдеться в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Counterpoint Research, опублікованому на її веб-сайті.
Дивися повний текст Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть - дослідження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:43
Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світові поставки смартфонів скоротилися на чверть - дослідження.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|