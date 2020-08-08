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"Нафтогаз" підвищив річну ціну
газу для населення майже...

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48

а как же росказни кого то из этих самокатчиков про небывалые объемы закачки которые позволяют снизить цену на газ .......
svetoch-10
 
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