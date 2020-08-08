Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48
"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48
а как же росказни кого то из этих самокатчиков про небывалые объемы закачки которые позволяют снизить цену на газ .......
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