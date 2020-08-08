Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48
"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:48
Теперь устроят соревнование по повышению. Такое впечатление, что здесь живут пришельцы, которых нужно принципиально и цинично обобрать и каждый старается, как может от тарифов до цен, без всякой обоснованности действий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 09 сер, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:49
Продукт газосодержащий, с запахом Европы (или Омереки)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 01:23
Вот не надо только про рынок втирать,рынка здесь не будет и близко.Будут свои люди и сговор.
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