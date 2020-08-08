Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48
"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:48
Теперь устроят соревнование по повышению. Такое впечатление, что здесь живут пришельцы, которых нужно принципиально и цинично обобрать и каждый старается, как может от тарифов до цен, без всякой обоснованности действий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 09 сер, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:49
Продукт газосодержащий, с запахом Европы (или Омереки)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 01:23
Вот не надо только про рынок втирать,рынка здесь не будет и близко.Будут свои люди и сговор.
Додано: Нед 09 сер, 2020 02:55
Додано: Нед 09 сер, 2020 06:26
Скажу тим москалям які говорять що газ чимсь відрізняється і якщо в мене був вибір я обрав би газ не російський томущо росія продає його дорожче ніж єс !!!А подачки від росії означають бідність економіки томущо путін хоче знищити Україну а коли дає зрадникам дешевий газ то зрадники депутати за це знищують економіку і незалежність в верховній раді і так далі !!!Тож хай Росія іде на*** з ринка України взагалі
!!!
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:24
Скоро у лохтората выбравшего зелебобиклв кончатся деньги и вообще не будут платить за газ )))))))
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:36
Ці гниди з облгазу не прийняли показники які їм давали для нарахування за липень, а самі зробили розрахунок мінімальний, С... знали що піднімуть ціну газу у серпні. І вір потім цим гнидам.
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:33
А почему так мало? Давай сразу, с...ка, на 150 процентов. У нас же народ "багатый", мы за ценой не постоим. И не забудьте себе премии выписать за покращення.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:17
Пора уже эту паразитическую прокладку “Нафтогаз Украины” убирать нахрен
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