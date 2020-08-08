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"Нафтогаз" підвищив річну ціну
газу для населення майже...

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:48

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 00:48

Теперь устроят соревнование по повышению. Такое впечатление, что здесь живут пришельцы, которых нужно принципиально и цинично обобрать и каждый старается, как может от тарифов до цен, без всякой обоснованности действий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 09 сер, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 00:49

Продукт газосодержащий, с запахом Европы (или Омереки) :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 01:23

Вот не надо только про рынок втирать,рынка здесь не будет и близко.Будут свои люди и сговор.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 02:55

  Scotch написав:Вот не надо только про рынок втирать,рынка здесь не будет и близко.Будут свои люди и сговор.


Видимо "рынком" условно в шутку называют коррупционную монополию, устанавливающую цены путем шантажа и вымогательства
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:26

Скажу тим москалям які говорять що газ чимсь відрізняється і якщо в мене був вибір я обрав би газ не російський томущо росія продає його дорожче ніж єс !!!А подачки від росії означають бідність економіки томущо путін хоче знищити Україну а коли дає зрадникам дешевий газ то зрадники депутати за це знищують економіку і незалежність в верховній раді і так далі !!!Тож хай Росія іде на*** з ринка України взагалі
!!!
ddsnfksrr
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:24

Скоро у лохтората выбравшего зелебобиклв кончатся деньги и вообще не будут платить за газ )))))))
bulkoed
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:36

Ці гниди з облгазу не прийняли показники які їм давали для нарахування за липень, а самі зробили розрахунок мінімальний, С... знали що піднімуть ціну газу у серпні. І вір потім цим гнидам.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:33

А почему так мало? Давай сразу, с...ка, на 150 процентов. У нас же народ "багатый", мы за ценой не постоим. И не забудьте себе премии выписать за покращення.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:17

Пора уже эту паразитическую прокладку “Нафтогаз Украины” убирать нахрен
75stasstas75
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