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"Нафтогаз" підвищив річну ціну
газу для населення майже...

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:26

Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Газові постачальники тепер самі вправі вирішувати, за скільки продавати газ споживачу. Водночас “Нафтогаз” пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для постачання населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу з щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки. Ціна за річними контрактами буде визначатися виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.


Не влаштовує ціна не купляй товар або купляй в іншого продавця.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:31

Re:

Дави их, Зеля, дави. Пусть получат сполна, пусть ответят за свой выбор по полной.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:51

  Ukrainian написав:
Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Газові постачальники тепер самі вправі вирішувати, за скільки продавати газ споживачу. Водночас “Нафтогаз” пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для постачання населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу з щомісячним формульним визначенням ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки. Ціна за річними контрактами буде визначатися виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.


Не влаштовує ціна не купляй товар або купляй в іншого продавця.


:D І в кого Ви можете купити??? Для чого на*** я плачу податки, де антимонопольний, де С... ринок???
Українець
 
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