|
|
|
Експерт розповів, як більшість "заробітчан" знаходять...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Експерт розповів, як більшість \"заробітчан\" знаходять роботу в Польщі (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89714
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|