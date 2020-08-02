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Експерт розповів, як більшість
"заробітчан" знаходять...

Експерт розповів, як більшість "заробітчан" знаходять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:57

Експерт розповів, як більшість "заробітчан" знаходять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Дивися повний текст Експерт розповів, як більшість \"заробітчан\" знаходять роботу в Польщі (інфографіка).
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