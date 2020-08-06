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Ринок праці оживає: експерт
розповіла, які працівники...

Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56

Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні кількість вакансій суттєво зросла в порівнянні з травнем.

Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56

наглая ложь! предприятия закрываются , средний чек в магазинах падает
luckymix
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