У серпні кількість вакансій суттєво зросла в порівнянні з травнем.
Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56
Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56
наглая ложь! предприятия закрываются , средний чек в магазинах падает
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