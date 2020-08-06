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Ринок праці оживає: експерт
розповіла, які працівники...

Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56

Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні кількість вакансій суттєво зросла в порівнянні з травнем.

Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56

наглая ложь! предприятия закрываются , средний чек в магазинах падает
luckymix
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23

Крім того, є сфери, де роботодавці закликають молодь “ідіть до нас, ми пропонуємо класні умови, програми для розвитку” – це банківський сектор, аграрний, ті сфери, які молодь часто ігнорує, бо вважає їх консервативними.


не консервативными, а принадлежащими монополистам, которые пользуясь монопольным положением принуждают работать за низкую оплату. В этом и есть причина почему в эти эти сферы никто не хочет идти. Потому что работать надо много, а на еду хватать не будет.

Вони пропонують їм конкурентні зарплати, програми для розвитку”, – сказала Дрожжина.


Про конкурентность зарплаты обычно говорят когда предлагают зарплату ниже рыночного уровня. Этим как-бы пытаются приукрасить никуда не годную зарплату. Чтобы она выглядела не так плохо.

Конкурентные зарплаты не предлагают их спрашивают у самого работника и о "конкурентности" при этом даже не упоминают. Уровень зарплаты боятся предлгать, потому что если занизят тем самым могут спугнуть работника низким уровнем оплаты, а завышать не хотят. Поэтому в таких случаях зарплату спрашивают у самого работника. А не предлагают.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:52

  luckymix написав:наглая ложь! предприятия закрываются , средний чек в магазинах падает


Чеки лично проверяли? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:29

Маячня повна!
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:35

Не совпадает с реальностью.
3x2x3x2
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