У серпні кількість вакансій суттєво зросла в порівнянні з травнем.
Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56
Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники потрібні.
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:56
наглая ложь! предприятия закрываются , средний чек в магазинах падает
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23
не консервативными, а принадлежащими монополистам, которые пользуясь монопольным положением принуждают работать за низкую оплату. В этом и есть причина почему в эти эти сферы никто не хочет идти. Потому что работать надо много, а на еду хватать не будет.
Про конкурентность зарплаты обычно говорят когда предлагают зарплату ниже рыночного уровня. Этим как-бы пытаются приукрасить никуда не годную зарплату. Чтобы она выглядела не так плохо.
Конкурентные зарплаты не предлагают их спрашивают у самого работника и о "конкурентности" при этом даже не упоминают. Уровень зарплаты боятся предлгать, потому что если занизят тем самым могут спугнуть работника низким уровнем оплаты, а завышать не хотят. Поэтому в таких случаях зарплату спрашивают у самого работника. А не предлагают.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:52
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:01
Прям везде всех ждут, сам на себя работаешь и то еле еле....а тут прям гора возможностей)))
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