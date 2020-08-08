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У "Нафтогазі" прогнозують
підвищення ціни на газ восени

У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23

У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени

Пропонуємо до обговорення:
У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість "блакитного палива" підвищиться на майже 40%.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" прогнозують підвищення ціни на газ восени.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23

Кто бы сомневался.Миллионные премии ни кто не отменил.А подорожал газ уже т.е. в августе-это ещё не зима.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:28

  sena_2008atp написав:Кто бы сомневался.Миллионные премии ни кто не отменил.А подорожал газ уже т.е. в августе-это ещё не зима.

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