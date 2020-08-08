У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість "блакитного палива" підвищиться на майже 40%.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" прогнозують підвищення ціни на газ восени.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23
У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" прогнозують підвищення ціни на газ восени.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23
Кто бы сомневался.Миллионные премии ни кто не отменил.А подорожал газ уже т.е. в августе-это ещё не зима.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:28
"Мама" будет довольна
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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