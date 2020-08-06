За першу половину року Tesla продала більше 179 тисяч електромобілів і зайняла 28% глобального ринку.
Дивися повний текст Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22
Tesla контролює майже третину глобального ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22
Акции Тесла год назад стоили 200$, сегодня 1500. Капитализация превысила Тойоту с поставками в 100 раз больше.
Поставки Тесла выросли на 5%. Где-то нас об...ют.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:24
через рік будуть по 5000 продаватись
налітай - тороПІСЬ!
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