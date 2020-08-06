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Tesla контролює майже
третину глобального ринку...

Tesla контролює майже третину глобального ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22

Tesla контролює майже третину глобального ринку...

Пропонуємо до обговорення:
За першу половину року Tesla продала більше 179 тисяч електромобілів і зайняла 28% глобального ринку.

Дивися повний текст Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22

Акции Тесла год назад стоили 200$, сегодня 1500. Капитализация превысила Тойоту с поставками в 100 раз больше.
Поставки Тесла выросли на 5%. Где-то нас об...ют.
siriys
 
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через рік будуть по 5000 продаватись
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:53

  siriys написав:Акции Тесла год назад стоили 200$, сегодня 1500. Капитализация превысила Тойоту с поставками в 100 раз больше.
Поставки Тесла выросли на 5%. Где-то нас об...ют.

Чтобы иметь возможность при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно. А перед этим еще вернуть многомиллиардные долги. 150-200$ - красная цена. Но ведь всегда найдутся буратины, думающие, что они не окажутся последней ступенькой в пирамиде.
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