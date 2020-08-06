За першу половину року Tesla продала більше 179 тисяч електромобілів і зайняла 28% глобального ринку.
Дивися повний текст Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22
Tesla контролює майже третину глобального ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22
Акции Тесла год назад стоили 200$, сегодня 1500. Капитализация превысила Тойоту с поставками в 100 раз больше.
Поставки Тесла выросли на 5%. Где-то нас об...ют.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:24
через рік будуть по 5000 продаватись
налітай - тороПІСЬ!
+50грн !
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:53
Чтобы иметь возможность при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно. А перед этим еще вернуть многомиллиардные долги. 150-200$ - красная цена. Но ведь всегда найдутся буратины, думающие, что они не окажутся последней ступенькой в пирамиде.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:20
Gastarbaiter
Просто эти буратины не читают ваших коментов на Финанс.уа))) так бы они не наделали подобных глупостей)))
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:24
Gastarbaiter
Возможно, я чего-то не знаю, но какая связь дивидендов, выплачиваемых из нераспределенной прибыли компании и рыночной стоимости акций, которая ну никак не влияет на эту прибыль???
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:41
Никакой, если вы расчитываете не быть последним буратиной. И самая прямая, если вы все-таки стали тем самым буратиной.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:10
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