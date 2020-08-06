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Tesla контролює майже третину глобального ринку...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:46
Gastarbaiter
Вы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно". 5% дивидендов от чего вы собрались считать? вы привязали дивиденды к рыночной стоимости одной акции. Хотя бывают конечно привилегированные акции, иногда привязанные к рыночной стоимости акций, но это уже больше исключение и частный случай. А так классика дивидендов - это берется часть нераспредленной прибыли, выделяется сумма на выплату дивидендов. И делится между обладателями акций в соответсвующих долях
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ALexxxS
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:54
ALexxxS написав:
Gastarbaiter
Вы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов
Та прочёл где то мнение "эксперда" и теперь умничает. Между биржевой ценой акции и дивидентами прямой связи нет и быть не может.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:15
ALexxxS написав:
Gastarbaiter
прибыль и дивиденды на стоимость акций как раз влияют. Причем опосредованно - через положительный информационный фон. Прямо на стоимость акций влияет только спрос Я с этим и не спорю. Я говорю, об обратном. Что стоимость акций (уже выпущенных на вторичный рынок) никак не влияет на прибыль, а значит и дивиденды.
Да и первичное размещение на прибыль не влияет.
Дивиденды влияют на цену акций, а не наоборот - это я имею в виду. Раз дивов нет и не предвидится в обозримом будущем, остается только спекулятивный интерес. Обычное МММ: кто последний - то и лох.
Акции компании, в которую я инвестировал, сейчас просели. Но я спокойно получаю свои 3-5% дивов в ожидании лучших времен (что намного лучше, чем ставки по депозитам в стране, где я живу). И уверен на 99,9%, что в минусе не останусь. Чем утешать себя инвесторам в Теслу по 1700? Чем утешать себя покупателям биткоина по 19000?
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:21
ALexxxS написав:
Gastarbaiter
Вы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно". 5% дивидендов от чего вы собрались считать? вы привязали дивиденды к рыночной стоимости одной акции. Хотя бывают конечно привилегированные акции, иногда привязанные к рыночной стоимости акций, но это уже больше исключение и частный случай. А так классика дивидендов - это берется часть нераспредленной прибыли, выделяется сумма на выплату дивидендов. И делится между обладателями акций в соответсвующих долях
Я не рассматриваю покупку акций, не дающих дивидендного дохода хотя бы на уровне 5% (в нормальных экономических условиях, разумеется). Иными словами, я не готов купить акции по цене больше, чем в 20 раз превышающей выплаты по дивидендам. Т.е. чтобы я захотел купить Теслу по 1500, я ожидаю дивы хотя бы 75 дол./акция. Пока их нет (а чтобы они были, Тесле нужно продавать примерно 3 млн. авто в год - это моя очень грубая оценка, не претендующая на экспертное мнение) - Тесла по 1500 мне не интересна. Если я захочу поиграть в угадайку "вырастет - не вырастет", я лучше пойду в казино.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:26
Gastarbaiter написав: ALexxxS написав:
Gastarbaiter
Обычное МММ: кто последний - то и лох.
Слишком всё грандиозно, для обычного МММ. Не исключено что спекулятивная составляющая рано или поздно уйдёт, компания не стрельнет, но и не исключено, что компания откусит огромнейшие куски рынков, начнёт приносить соответствующие прибыля и цена ещё будет расти и дивиденды подтянутся. Я бы не был таким категоричным в прогнозах.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:27
alex_dvornichenko написав: ALexxxS написав:
Gastarbaiter
Вы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов
Та прочёл где то мнение "эксперда" и теперь умничает. Между биржевой ценой акции и дивидентами прямой связи нет и быть не может.
Мне так Микола - сосед по клубничной грядке - сказал.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:37
alex_dvornichenko написав: Gastarbaiter написав: ALexxxS написав:
Gastarbaiter
Обычное МММ: кто последний - то и лох.
Слишком всё грандиозно, для обычного МММ. Не исключено что спекулятивная составляющая рано или поздно уйдёт, компания не стрельнет, но и не исключено, что компания откусит огромнейшие куски рынков, начнёт приносить соответствующие прибыля и цена ещё будет расти и дивиденды подтянутся. Я бы не был таким категоричным в прогнозах.
Я не отрицаю, что когда-нибудь обоснованная (для меня лично) цена может достигнуть 1500. Просто раньше, чем через несколько лет, это вряд ли произойдет.
Может стрельнет. А может всякие Тойоты, VW и Рено задявят рынок своими бюджетными электричками, а Мерс, Ауди и Порше заберут премиум-сегмент. И Тесла будет всего лишь "одним из". Так почему не инвестировать в ту же Тойоту, которая уже сегодня дает хоть 1,2%?
Представьте, что вам предложили бы купить компанию целиком. Сколько бы вы готовы были заплатить (допустим, у вас условно безграничные финансовые ресурсы)? Как бы оценивали стоимость?
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Gastarbaiter
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