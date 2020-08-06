Tesla контролює майже третину глобального ринку...

Додано: Пон 10 сер, 2020 16:21

ALexxxS написав: Gastarbaiter



Вы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно". 5% дивидендов от чего вы собрались считать? вы привязали дивиденды к рыночной стоимости одной акции. Хотя бывают конечно привилегированные акции, иногда привязанные к рыночной стоимости акций, но это уже больше исключение и частный случай. А так классика дивидендов - это берется часть нераспредленной прибыли, выделяется сумма на выплату дивидендов. И делится между обладателями акций в соответсвующих долях GastarbaiterВы же указали "при цене акций 1500 выплачивать хотя бы 5% дивидендов, Тесле нужно продавать около 3 млн. машин ежегодно". 5% дивидендов от чего вы собрались считать? вы привязали дивиденды к рыночной стоимости одной акции. Хотя бывают конечно привилегированные акции, иногда привязанные к рыночной стоимости акций, но это уже больше исключение и частный случай. А так классика дивидендов - это берется часть нераспредленной прибыли, выделяется сумма на выплату дивидендов. И делится между обладателями акций в соответсвующих долях

Я не рассматриваю покупку акций, не дающих дивидендного дохода хотя бы на уровне 5% (в нормальных экономических условиях, разумеется). Иными словами, я не готов купить акции по цене больше, чем в 20 раз превышающей выплаты по дивидендам. Т.е. чтобы я захотел купить Теслу по 1500, я ожидаю дивы хотя бы 75 дол./акция. Пока их нет (а чтобы они были, Тесле нужно продавать примерно 3 млн. авто в год - это моя очень грубая оценка, не претендующая на экспертное мнение) - Тесла по 1500 мне не интересна. Если я захочу поиграть в угадайку "вырастет - не вырастет", я лучше пойду в казино.