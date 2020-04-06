На що звертати увагу під час підписання договорів з банком, розповіли в НБУ.
Дивися повний текст Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати невиправданий чотирикратний борг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:25
Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати невиправданий чотирикратний борг.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|