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Договір із банком. На що звертати
увагу, щоб не отримати...

Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:25

Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати...

Пропонуємо до обговорення:
На що звертати увагу під час підписання договорів з банком, розповіли в НБУ.

Дивися повний текст Договір із банком. На що звертати увагу, щоб не отримати невиправданий чотирикратний борг.
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