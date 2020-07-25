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Virgin Galactic показала дизайн найшвидшого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic представила концепт пасажирського надзвукового літака, який буде розвивати швидкість 3 Маха (приблизно 3700 км/год).
Дивися повний текст Virgin Galactic показала дизайн найшвидшого пасажирського літака (фото)
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