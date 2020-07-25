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Virgin Galactic показала дизайн найшвидшого...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic представила концепт пасажирського надзвукового літака, який буде розвивати швидкість 3 Маха (приблизно 3700 км/год).
Дивися повний текст Virgin Galactic показала дизайн найшвидшого пасажирського літака (фото)
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:06
Концепт легко і дешево намалювати - нагадаю, Єлонамах обіцяв політ на Марс вже в цьому році, з презентацією концепта. Про те що концепт був зроблений на рівні восьмикласника - справа десята. Насправді розробка такого літака буде нереально дорогою і ніколи не окупиться. Тож ніхто в це гроші не вкладатиме. В Конкорд вклалися дві держави, а експлуатували ті, хто отримав літаки безкоштовно.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:40
конкорд ничему не научил ?
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yama
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:24
yama написав:
конкорд ничему не научил ?
ну, зараз вже 21-ше сторіччя, з'явилось багато нових матеріалів і технологій, тож є ймовірність прогресу і в цьому напрямку.
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