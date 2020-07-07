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На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 09:10
Пропонуємо до обговорення:
На повну реконструкцію київського зоопарку необхідно не менше 5 років, наразі на території зоопарку тривають роботи із будівництва паркінгу, який планують відкрити у вересня цього року.
Дивися повний текст На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не менше 5 років – Кличко
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