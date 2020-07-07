RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На повну реконструкцію столичного
зоопарку необхідно не...

На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:10

На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не...

Пропонуємо до обговорення:
На повну реконструкцію київського зоопарку необхідно не менше 5 років, наразі на території зоопарку тривають роботи із будівництва паркінгу, який планують відкрити у вересня цього року.

Дивися повний текст На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не менше 5 років – Кличко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89732
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:19

Ну, когда реконструируют полностью, то вход наверно будет по 500 грн.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:41

У Кличка даже туалет уличный меньше 5 лет не строится. Этот зоопарк за год с нуля можно построить. Ещё и выберут опять этого идиота, превратим киев в помойку окончательно
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 05.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:36

Интересно почитать его заявления за 2015 год. Там то уже все к 2020 должно было быть построенно.
RO41m
 
Повідомлень: 12
З нами з: 02.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:37

p_a_l
у всего есть своя цена. кто-то же должен оплачивать содержание зоопарка. На халяву ничего не бывает
makdal2003
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:39

smdtranz
чтобы за год построить с нуля должно быть
1. полноценное финансирование
2. возможность использовать всю территорию. У вас есть возможность принять всех зверей на время стройки?
makdal2003
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на...
R2 » Чет 16 лип, 2020 21:16
3 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:38
Tamagoch
Проєкт Генплану Києва передбачає розвиток столичного...
R2 » Сер 15 лип, 2020 16:37
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 16:37
vicel100
У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"...
R2 » Вів 07 лип, 2020 10:15
9 374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:58
vlinev2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.