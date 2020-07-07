|
|
|
На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 09:10
Пропонуємо до обговорення:
На повну реконструкцію київського зоопарку необхідно не менше 5 років, наразі на території зоопарку тривають роботи із будівництва паркінгу, який планують відкрити у вересня цього року.
Дивися повний текст На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не менше 5 років – Кличко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89738
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:19
Ну, когда реконструируют полностью, то вход наверно будет по 500 грн.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:41
У Кличка даже туалет уличный меньше 5 лет не строится. Этот зоопарк за год с нуля можно построить. Ещё и выберут опять этого идиота, превратим киев в помойку окончательно
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:36
Интересно почитать его заявления за 2015 год. Там то уже все к 2020 должно было быть построенно.
-
RO41m
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 02.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:37
p_a_l
у всего есть своя цена. кто-то же должен оплачивать содержание зоопарка. На халяву ничего не бывает
-
makdal2003
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 09.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:39
smdtranz
чтобы за год построить с нуля должно быть
1. полноценное финансирование
2. возможность использовать всю территорию. У вас есть возможность принять всех зверей на время стройки?
-
makdal2003
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 09.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:22
makdal2003 написав:p_a_l
у всего есть своя цена. кто-то же должен оплачивать содержание зоопарка. На халяву ничего не бывает
За эти деньги сейчас найдутся многие украинцы, которые захотят посидеть в клетках вместо зверей.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:54
smdtranz
не, пусть стоит Зоопарк, а то.. "отремонтируют" ак стеклянный мост ( развалится в день открытия).
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:27
makdal2003 написав:
своя цена. кто-то же должен оплачивать содержание зоопарка. На халяву ничего
Про выделение многомиллионных средств сводки идут каждый день. Наравне с уставшими мостами.
Может не в деньгах суть?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3895
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|