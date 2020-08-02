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Соціологи дослідили причини
безробіття людей з вищою освітою

Соціологи дослідили причини безробіття людей з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:28

Соціологи дослідили причини безробіття людей з вищою освітою

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна статистика зареєстрованих безробітних в Україні тримається на рівні 516 тис.

Дивися повний текст Соціологи дослідили причини безробіття людей з вищою освітою.
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