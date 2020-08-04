Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...

Додано: Пон 10 сер, 2020 10:42

freeze написав: Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить. Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить.

freeze написав: Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана. Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана.

По официальным данным минимальная зарплата в Гондурасе в 2018 году была 8882,3 лемпир, что на сегодняшний день составляет порядка ... 360 долларов США.



Минимальная оплата труда (почасовая или же помесячная) есть практически во всех хоть сколь-либо цивилизованных странах мира:Если вы не понимаете, то полиция, медицина, дороги, прокуратура, суды, пожарные, чиновники, образование содержатся только и только из налогов. И это требует точно таких же постоянных затрат как регулярная покраска ворот-забора, уборка территории от опавших листьев/сорняков в частном доме, например.Не хотите платить? Не вопрос.Не будет медицины - простейший аппендицит, вероятно, закончится для вас летальным исходом.Не будет судов/прокуратуры/полиции - конфликты будут решаться по принципу "кто сильнее/богаче - тот и настучит в репу".Не будет тюрем - преступники будут и дальше разгуливать по улицам. Или же их банально начнут убивать, вот только этот процесс захватит какое-то количество невинных людей.Не будет государственных школ - учите своих детей своими силами. Да, будет вариант частных школ. Но они и сейчас есть, только деньги не у всех на них есть.Не будет пожарных... дальше продолжать?Суть в том, что "плохой мир лучше хорошей войны".А если вы орёте "Все чиновники продажные! Выгнать и заменить!", то сразу говорите кем заменить? Выгнать - не проблема, по сути. Проблема - именно найти замену. В условиях украинских реалий это будет замена из разряда "шило на мыло". Например, Польша заменяет своих мигрантов (которые едут в Германию) - украинскими. Кем будете заменять выехавшее население вы при минималке $200?Напомню, в Гондурасе богаче живут:Вот з/п учителей в разных странах:Угадайте с 1 раза какие страны выберет толковый ответственный педагог (владеющий соответствующим навыком иностранного языка) для своего будущего?Это просто для примера.Главная же проблема повышения зарплат - сокращение рабочих мест из-за научно-технического прогресса. Приведу украинский пример. Недавно в одном супермаркете часть касс стала автоматизированной. Если раньше было 6 кассиров + 2 охранника, то теперь 2 кассира + те же 2 охранника. Поток покупателей такой же. По мере развития ИИ в том же направлении массово отправятся и водители общественных транспортных средств и т.д. и т.п. И для них другой работы не будет, от слова "вообще".