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Різке підвищення мінімальної
зарплати матиме...

Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:32

Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...

Пропонуємо до обговорення:
Різкі підвищення мінімальної заробітної плати в Україні матимуть лише короткострокові ефекти. Надалі вони нівелюватимуться зростанням інфляції та зниженням ефективності бізнесу.

Дивися повний текст Різке підвищення мінімальної зарплати матиме короткостроковий ефект - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:32

Очень много, да еще минус налоги, что останется и коммуналка, которая тоже взлетит! К чему мы идем ,господа!
Все это нищенские крохи!
radzevich_59
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:33

Правда никогда не нравилась никому !
radzevich_59
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:43

У властей периодически бывает обострение чесоточного зудня популизма.
Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить.
Еще понятно было бы, если власти в зоне своей ответственности подняли минималку бюджетникам, если у них на это деньги есть. Так и на это у них денег нет, напечатают.
Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:52

  freeze написав:У властей периодически бывает обострение чесоточного зудня популизма.
Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить.
Еще понятно было бы, если власти в зоне своей ответственности подняли минималку бюджетникам, если у них на это деньги есть. Так и на это у них денег нет, напечатают.
Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана.


в "розвинутому капіталізмі" теж існує мінімальний можливий рівень оплати праці, в тих же штатах, наприклад. там теж популізм і диктат приватним структурам кому і скільки платити?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:09

  wild.tomcat написав:
  freeze написав:У властей периодически бывает обострение чесоточного зудня популизма.
Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить.
Еще понятно было бы, если власти в зоне своей ответственности подняли минималку бюджетникам, если у них на это деньги есть. Так и на это у них денег нет, напечатают.
Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана.


в "розвинутому капіталізмі" теж існує мінімальний можливий рівень оплати праці, в тих же штатах, наприклад. там теж популізм і диктат приватним структурам кому і скільки платити?


Естественно, тоже. А что штаты это идеальные примеры ?
В Австрии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Швеции и тд нет никаких мифических минимальных зарплат и живут себе без популизма.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:42

  freeze написав:Вот кого они командуют частным структурам сколько и кому платить.

Минимальная оплата труда (почасовая или же помесячная) есть практически во всех хоть сколь-либо цивилизованных странах мира:

https://minfin.com.ua/files/image/1-min ... v-mire.png

  freeze написав:Хорошо выставлять себя хорошим за чужой счёт и из чужого кармана.

Если вы не понимаете, то полиция, медицина, дороги, прокуратура, суды, пожарные, чиновники, образование содержатся только и только из налогов. И это требует точно таких же постоянных затрат как регулярная покраска ворот-забора, уборка территории от опавших листьев/сорняков в частном доме, например.
Не хотите платить? Не вопрос.
Не будет медицины - простейший аппендицит, вероятно, закончится для вас летальным исходом.
Не будет судов/прокуратуры/полиции - конфликты будут решаться по принципу "кто сильнее/богаче - тот и настучит в репу".
Не будет тюрем - преступники будут и дальше разгуливать по улицам. Или же их банально начнут убивать, вот только этот процесс захватит какое-то количество невинных людей.
Не будет государственных школ - учите своих детей своими силами. Да, будет вариант частных школ. Но они и сейчас есть, только деньги не у всех на них есть.
Не будет пожарных... дальше продолжать?

Суть в том, что "плохой мир лучше хорошей войны".

А если вы орёте "Все чиновники продажные! Выгнать и заменить!", то сразу говорите кем заменить? Выгнать - не проблема, по сути. Проблема - именно найти замену. В условиях украинских реалий это будет замена из разряда "шило на мыло". Например, Польша заменяет своих мигрантов (которые едут в Германию) - украинскими. Кем будете заменять выехавшее население вы при минималке $200?
Напомню, в Гондурасе богаче живут:

По официальным данным минимальная зарплата в Гондурасе в 2018 году была 8882,3 лемпир, что на сегодняшний день составляет порядка ... 360 долларов США.

Вот з/п учителей в разных странах:

http://news-edu.ru/wp-content/uploads/2 ... 63x353.png

Угадайте с 1 раза какие страны выберет толковый ответственный педагог (владеющий соответствующим навыком иностранного языка) для своего будущего?
Это просто для примера.

Главная же проблема повышения зарплат - сокращение рабочих мест из-за научно-технического прогресса. Приведу украинский пример. Недавно в одном супермаркете часть касс стала автоматизированной. Если раньше было 6 кассиров + 2 охранника, то теперь 2 кассира + те же 2 охранника. Поток покупателей такой же. По мере развития ИИ в том же направлении массово отправятся и водители общественных транспортных средств и т.д. и т.п. И для них другой работы не будет, от слова "вообще".
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:52

  Grover написав:Если вы не понимаете, то полиция, медицина, дороги, прокуратура, суды, пожарные, чиновники, образование содержатся только и только из налогов. И это требует точно таких же постоянных затрат как регулярная покраска ворот-забора, уборка территории от опавших листьев/сорняков в частном доме, например.
Не хотите платить? Не вопрос.
Не будет медицины - простейший аппендицит, вероятно, закончится для вас летальным исходом.


К чему так много слов ?
Так бы и сказали надо увеличить налоги для бизнеса, к минималке привязаны ряд налогов, многие штрафы для бизнеса.
Но при чём тут популистические лозунги, что мы радеем за бедных и мало образованных. Потому что мало-мало обученный человек не будет работать за минималку.
freeze
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