Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...

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x-evier написав:Зупинюсь лише на одному пункті. На школах. Середні витрати у 2019 році на одного учня становили 23 тисячі гривень на рік
Віддайте ці гроші батькам школяра і в них зразу знайдуться гроші на приватну освіту.
Ой ли? 23 тыс в год при 9 месячном обучении (летом каникулы) - это 2500грн/мес. В городах, возможно (подчеркну слово "возможно"), этого и хватит, а как быть в сёлах? Тут есть один такой маленький нюанс, как гарантирование образования каждому закрепленное Конституцией Украины.
И второй момент, как я уже писал выше: учителя останутся теми же самыми т.е. качество образования не повысится - не получится на всю страну набрать педагогов с подходом и качеством образования как в существующих приватных школах.
Востаннє редагувалось Grover в Пон 10 сер, 2020 13:09, всього редагувалось 1 раз.