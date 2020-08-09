Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
x-evier написав:Зупинюсь лише на одному пункті. На школах. Середні витрати у 2019 році на одного учня становили 23 тисячі гривень на рік
Віддайте ці гроші батькам школяра і в них зразу знайдуться гроші на приватну освіту.
Ой ли? 23 тыс в год при 9 месячном обучении (летом каникулы) - это 2500грн/мес. В городах, возможно (подчеркну слово "возможно"), этого и хватит, а как быть в сёлах? Тут есть один такой маленький нюанс, как гарантирование образования каждому закрепленное Конституцией Украины.
И второй момент, как я уже писал выше: учителя останутся теми же самыми т.е. качество образования не повысится - не получится на всю страну набрать педагогов с подходом и качеством образования как в существующих приватных школах.
Востаннє редагувалось Grover в Пон 10 сер, 2020 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Grover написав:Итого, суммарно, на минималке за 5 тыс. будет 24% всех официально трудоустроенных.
Вы достаточно далеки от реалий. Большая часть из этих 24 процентов получает официал минималку плюс доплату в конверте. В лучшем случае у них останется та же зарплата, в худшем они просто получат немного меньше, потому что из официал части они заплатят больше налогов.
x-evier написав:Зупинюсь лише на одному пункті. На школах. Середні витрати у 2019 році на одного учня становили 23 тисячі гривень на рік. Віддайте ці гроші батькам школяра і в них зразу знайдуться гроші на приватну освіту.
Вот только большинство те деньги просто проест. А многие вообще пропьют. Что делать детям в этих семьях? Будем страной где люди читать и писать не умеют?