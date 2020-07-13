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Різке підвищення мінімальної
зарплати матиме...

Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:00

  x-evier написав:Зупинюсь лише на одному пункті. На школах. Середні витрати у 2019 році на одного учня становили 23 тисячі гривень на рік

Віддайте ці гроші батькам школяра і в них зразу знайдуться гроші на приватну освіту.
Ой ли? 23 тыс в год при 9 месячном обучении (летом каникулы) - это 2500грн/мес. В городах, возможно (подчеркну слово "возможно"), этого и хватит, а как быть в сёлах?
Тут есть один такой маленький нюанс, как гарантирование образования каждому закрепленное Конституцией Украины.

И второй момент, как я уже писал выше: учителя останутся теми же самыми т.е. качество образования не повысится - не получится на всю страну набрать педагогов с подходом и качеством образования как в существующих приватных школах.
Востаннє редагувалось Grover в Пон 10 сер, 2020 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:09

  Grover написав:
  freeze написав:Потому что мало-мало обученный человек не будет работать за минималку.

Кто за сколько будет работать - на зависит от того кто чего хочет, а от спроса и предложения.


Тогда непонятно чего вы топите за установление минималки, если она никому не нужна, то можно обойтись просто повышением налогов без популизма за чужой счёт.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:33

  freeze написав:Тогда непонятно чего вы топите за установление минималки, если она никому не нужна, то можно обойтись просто повышением налогов без популизма за чужой счёт.

Вы, может, удивитесь, но есть немало людей реально трудящихся за минималку. И им это повышение (в условиях дорожающей стоимости жизни) поможет.

https://minfin.com.ua/2020/02/23/40975438/

Декабрь 2019
от 4500 грн до 5 тыс. грн – 8,2%;
от 4173,01 грн до 4500,00 грн – 10,4%;
до 4173,00 грн – 5,4% штатных работников

Итого, суммарно, на минималке за 5 тыс. будет 24% всех официально трудоустроенных.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:29

  Grover написав:Итого, суммарно, на минималке за 5 тыс. будет 24% всех официально трудоустроенных.


Вы достаточно далеки от реалий. Большая часть из этих 24 процентов получает официал минималку плюс доплату в конверте.
В лучшем случае у них останется та же зарплата, в худшем они просто получат немного меньше, потому что из официал части они заплатят больше налогов.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:41

Re: резко

  freeze написав:часть из этих 24 процентов получает официал минималку плюс доплату в конверте.

А если им не выдавать конверты? куда они перейдут
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:31

  sal написав:
  freeze написав:часть из этих 24 процентов получает официал минималку плюс доплату в конверте.

А если им не выдавать конверты? куда они перейдут


Кто ж будет работать на минимальную зарплату.
Будут получать в белую, но меньше, чем раньше.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:50

Re: Різке підвищення мінімальної зарплати матиме...

x-evier написав:Зупинюсь лише на одному пункті. На школах. Середні витрати у 2019 році на одного учня становили 23 тисячі гривень на рік.
Віддайте ці гроші батькам школяра і в них зразу знайдуться гроші на приватну освіту.


Вот только большинство те деньги просто проест. А многие вообще пропьют.
Что делать детям в этих семьях?
Будем страной где люди читать и писать не умеют?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:42

  freeze написав:Вы достаточно далеки от реалий. Большая часть из этих 24 процентов получает официал минималку плюс доплату в конверте.

Какая-то часть - да, получает в конвертах добавку. Но остальные работают именно за такие деньги. Удивительно, да? Вот им повышение и поможет. И повышать будут до тех пор пока не начнётся явное сокращение рабочих мест - вот это и будет пределом реальных возможностей экономики по уровню з/п.

Ещё раз: хотите образование, медицину, дороги, полицию, пожарников, тротуары новые - плохие или хорошие, но хоть какие-то - нужно платить в бюджет. Другого пути просто нет.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55

  Grover написав:Удивительно, да? Вот им повышение и поможет.


За чей счёт этот банкет популизма ?
Обычно все популисты во власти хотят получить сливки, которые им бы купил кто-то другой.
freeze
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